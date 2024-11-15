Fulden Uras: Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum
Uzun süredir sağlık problemleriyle boğuşan ve hastanede tedavi gören Fulden Uras, son durumu hakkında bilgi verdi; "Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum. Ateşli KOAH teşhisisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım. Çok ağır kortizonlar aldım"
Daha önce meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan Fulden Uras, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.
"HER ŞEY YOLUNA GİRMEYE BAŞLADI"
Gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunları yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören Fulden Uras; "Çok şükür her şey yoluna girmeye başladı" ifadelerini kullandı.
"ÇOK ZOR BİR DÖNEM ATLATTIM"
Ancak bir süre daha kontrol altında olması gerektiğini ifade eden Fulden Uras, sözlerini şöyle sürdürdü: Biraz daha sürecim var. Bir aya kadar zımba gibi olurum. Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum. Ateşli KOAH teşhisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım. Çok ağır kortizonlar aldım, bugün itibariyle bitti. Her şeyin başı sağlıkmış bir kere daha anladım.