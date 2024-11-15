"ÇOK ZOR BİR DÖNEM ATLATTIM"

Ancak bir süre daha kontrol altında olması gerektiğini ifade eden Fulden Uras, sözlerini şöyle sürdürdü: Biraz daha sürecim var. Bir aya kadar zımba gibi olurum. Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum. Ateşli KOAH teşhisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım. Çok ağır kortizonlar aldım, bugün itibariyle bitti. Her şeyin başı sağlıkmış bir kere daha anladım.