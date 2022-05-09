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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eski eşi Fulya Öztürk'ü öldüren Hasan Ozan Baştosun'un cezası belli oldu!
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Fulya'yı katleden eski eşin cezası belli oldu! Mahkeme indirim uygulamadı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun'un cezası belli oldu. Baştosun, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın cezasında indirim uygulamadı

Son dakika: Eski eşi Fulya Öztürk'ü öldüren Hasan Ozan Baştosun'un cezası belli oldu!
Fulya'nın katili eski eşin cezası belli oldu!
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DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun'un (33) cezası belli oldu.

Olay, 9 Aralık 2020'de, Fulya Öztürk'ün çalıştığı pastanede meydana geldi. 1'i ilk eşinden 2 çocuk annesi Fulya Öztürk'ün yanına bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı.

KURŞUN YAĞDIRIP, KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştosun, tabancasını doğrultup Öztürk'e ateş etti. Öztürk, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Baştosun, Öztürk'ün aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Adli tıptaki otopsinin ardından Öztürk'ün cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASIYLA DAVA AÇILDI

Polise teslim olan ve ifadesinde Fulya Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Hasan Ozan Baştosun, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturmanın ardından Baştosun hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

MÜTAALADA MÜEBBET İSTENDİ

Davanın geçen 25 Nisan'daki duruşmasında, savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında, sanık Baştosun'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

FULYA'NIN AİLESİ HAZIR BULUNDU

Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasıyla devam edildi. Tutuklu sanık Baştosun, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Öldürülen Fulya Öztürk'ün annesi Hüsniye Çelebi, babası Ahmet Öztürk ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SON SÖZÜ 'PİŞMANIM' OLDU

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ise salona alınmadı. Son sözü sorulan sanık Baştosun, pişman olduğunu belirtti. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Baştosun'u 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, indirim de uygulamadı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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