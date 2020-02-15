Küntay Tarık Evren, YouTube çekimi için eşi Fulya Zenginer'e 14 Şubat Sevgililer Günü'nde antika bir araba sürpriz yaptı. Oyuncu, eşine "Düğünde yapamamıştık onun için mi bu şekilde süsledin?” sözleriyle takıldı.

Küntay Tarık Evren, Zenginer'in önce gözlerini bağladı, ardından sürprizi ile buluşturdu.

"DÜĞÜNDE YAPAMAMIŞTIK"

Gelin arabası gibi süslenmiş olan arabayı görünce çok şaşıran ünlü oyuncu, "Düğünde yapamamıştık onun için mi bu şekilde süsledin" diyerek eşine takıldı. Arabanın anahtarını teslim aldıktan sonra cadde turuna çıkan çift, 14 Şubat’ı kutlamak için bir restoranda yemek yedi.