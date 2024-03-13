Funda Arar kimdir, kaç yaşında? Funda Arar’ın hayatı ve biyografisi

1999- günümüz arası popülerliğini sürdüren Arar’ın birçok projesine eşi Febro Taşel’in desteklediği bilinenler arasındadır. 2004 yılında nikah masasına oturarak dünya evine giren çiftin 9 Temmuz 2013 doğumlu bir çocukları vardır. Devamı için sayfayı kaydırın…

FUNDA ARAR KİMDİR?

“Funda Arar kimdir?” sorusu, internet kullanıcıların en sık arattığı sorulardan biridir. Funda Arar, 1975 doğumlu Türk pop müzik sanatçısıdır. İlk öğrenimini Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu’nda yapan sanatçı, orta öğrenimini ve lise eğitimini Adapazarı ve Muğla’da tamamlamıştır. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuarı’nı kazanan Arar, bu okuldan mezun olduktan sonra iki yıl süresince müzik öğretmenliği yapmıştır. Sonrasında ise sahne çalışmalarına ve kariyer hayatına başlamıştır.

FUNDA ARAR KAÇ YAŞINDA?

“Funda Arar kaç yaşında?” sorusu da bir hayli merak edilmektedir. 8 Nisan 1975 tarihinde dünyaya gelen sanatçının şu anki yaşı 49’dur. Funda Arar, 2000’li yıllar ile birlikte kariyerine adım atmıştır ve günümüzde hâlâ şarkıcılığa devam etmektedir.

FUNDA ARAR NERELİ?

Aklınızdan “Funda Arar nereli?” sorusu geçiyor olabilir. Güçlü sesi ve başarılı şarkılarıyla dinleyici sayısı oldukça yüksek olan Arar, 1975 Ankara doğumludur. Müziğe olan ilgisi daha küçük yaşlarındayken fark edilmiştir ve bu yolda ilk olarak mandolin ve solfej derslerine yönlendirilmiştir.

FUNDA ARAR HAYATI KARİYERİYLE NASIL KESİŞTİ?

Funda Arar hayatı Ankara’da dünyaya gözlerini açmasıyla başlamıştır. Müzikal yeteneği küçük yaşlarda fark edilen Arar, yakınlarının yönlendirilmesiyle hayatını bu yönde çizmiştir. İlk albümü olan “Sevgilerde” TMC etiketi ile 11 Şubat 2000 tarihinde piyasaya sürülmüştür. Aynı yıl Arar, dönemin popüler dizileri arasında yerini alan Ruhsar’da konuk oyuncu olarak oynamıştır. Ayrıca dizide albümündeki “Ah Oğlan” şarkısı da ön plana çıkarılmıştır.

KARİYERİNİN YÜKSELME DÖNEMLERİ (2002- 2007)

2002 yılında ikinci solo albümü Alagül’ü çıkaran sanatçının albümündeki “Arapsaçı” şarkısı, bugünkü eşi olan Febyo Taşel tarafından yeniden düzenlenmiştir ve şarkının bu hâliyle Türkçe pop müziğinde bilinirliği artmıştır. Söz konusu şarkı dâhil olmak üzere toplamda beş şarkısı kliplendirilen albüm, şarkıcısının kendi bestelerine yer verdiği bir albüm olma niteliği taşır. Sanatçı, Sevda Yanığı albümüyle çıktığı Altın Kelebek Yarışması’nda “En İyi Çıkış Yapan Sanatçı” ödülünü almıştır. 2005 yılında Kanaltürk’te yayınlanan “Funda Arar’la Performans” programını sunmuştur.

FUNDA ARAR YAKIN DÖNEM KARİYER HAYATI

Funda Arar’ın Aşkın Masum Çocukları albümü 2011 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu albümde Nazım Hikmet’in şiiri olan ve Cem Karaca tarafından bestelenen “Herkes Gibisin” adlı eseri de bulunur. Aşkın Masum Çocukları albümü, 2011 yılının en çok satan ilk beş albümü içine giren albüm olmuştur. Bu albümden sonra 2012 yılında “Sessiz Sinema” albümü yayınlanmıştır. Bu albümde Arar, müzisyen eşi Febyo Taşel başta olmak üzere Niran Ünsal, Yıldız Tilbe ve Onur Baştürk gibi isimlerle çalışma fırsatı bulmuştur.

2013 yılında Enbe Orkestrası ile birlikte “Hafıza” isimli single yayınlayan Funda Arar, 2015 yılında ise “Hoş Geldin” isimli albümünü çıkarmıştır. Sanatçının albümlerinin müzik direktörlüğünü ve şarkılarının besteciliğini meslektaşı ve aynı zamanda eşi olan Febyo Taşel yapmıştır. Sanatçı, günümüzde hâlâ kariyerine devam etmektedir ve ailesiyle yaşamaktadır.

FUNDA ARAR ÖZEL HAYATI

Funda Arar, 2004 yılında Febyo Taşel ile nikah masasına oturmuştur. Sanatçı, bir röportajında eşi Febyo Taşel ile olan evliliği için “"O benim ne istediğimi çok iyi biliyor, ben de onun ne beklediğini biliyorum. Ama biz çalışırken aramızda sevgili ya da karı-koca ilişkisi olmuyor" ifadelerini kullanmıştır. Çiftin 2013 yılında Aras adında bir oğulları olmuştur.

FUNDA ARAR DİSKOGRAFİSİ

2000- Sevgilerde

2001- Sevgiliye

2002- Alagül

2003- Sevda Yanığı

2006- Son Dans

2008- Rüya

2009- Zamanın Eli

2011-Aşkın Masum Çocukları

2012- Sessiz Sinema

2013- Hafıza (ft. Enbe Orkestrası)

2015- Hoş geldin

2017- Demli

FUNDA ARAR’IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR