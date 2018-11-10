21 Kasım Çarşamba akşamı bir restoranda start alacak arabesk gecesini izlemeye gelenler, unutulmaz bir arabesk yolculuğuna çıkacak.

USTALARA SELAM!

Arar, İbrahim Tatlıses’ten Müslüm Gürses’e, Orhan Gencebay’dan Ferdi Tayfur’a, Selami Şahin’den Bergen’e kadar arabeskin usta isimlerinin efsaneleşmiş şarkılarını bir araya getirecek. Bu proje için objektif karşısına geçen güçlü yorumcu sahnesinde de dekor ve kostümleriyle arabesk ruhunu izleyenlere yaşatacak.

GECEYE ÖZEL ORKESTRA!

Arabesk geceleri için özel hazırlanan repertuvarda yer alan ‘Batsın Bu Dünya’, ‘Doktor’, ‘Seni Sana Bırakmam’, ‘Unutabilsem’, ‘Hangimiz Sevmedik’ gibi şarkılarla arabeskin tarihi Funda Arar'la hayat bulacak. Arar’ın bu proje için özel olarak oluşturduğu 11 kişilik orkestra kadrosu da gece de sanatçıya eşlik edecek.

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