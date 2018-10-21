İKİNCİ KLİP GELİYOR

Güzel yorumcu, sahne öncesi basın mensuplarının karşısına geçerek soruları yanıtladı. Arabesk albümünün çok sevildiğini söyleyen başarılı sanatçı yeni klip hazırlığında olduğunu belirtti.

Funda Arar, “Arabesk albümü çok güzel gidiyor. Tepkilerde çok güzel satışlarında da memnunuz iyi gidiyor. İkinci klipimizi çekeceğiz onun toplantılarını yapıyoruz” dedi.

"TÜRKÜ ALBÜMÜ DE YAPMAK İSTERİM"

Bir röportajında Kubat’a meydan okuyarak türkü albümü çıkarabileceğini söyleyen şarkıcı, “Kubat üstat bu konuda bana sordular ‘Türkü albümü yapar mısınız?’ diye olabilir neden olmasın Kubat’a meydan mı okuyorsunuz deyince bende patlattım evet meydan okuyorum diye. Valla türküler çok güzel neden olmasın bir gün olabilir. Güzel farklı bir proje olursa türkü projesinde yapmak isterim” dedi.

"MÜZİKLE UĞRAŞMAK KOLAY DEĞİL"

5 yaşındaki oğlu Aras’ın müzikle ilgilendiğini söyleyen Arar, “Çok güzel şarkılar söylüyor. Bir piyanonun başında bir eline gitarı alıyor. Şarkı söylüyor çalıyor. Müzisyen aile olunca ister istemez çocukta ilgileniyor” dedi.

Muhabirlerin, “Babası gibi enstrüman mı çalacak? yoksa annesi gibi şarkı mı söyleyecek?” sorusuna sanatçı, “Herhalde söyleyecekmiş gibi geliyor. Söylemeye daha meraklı, ben elbette müzisyen olmasını çok arzu ederim. Belli olmaz bakalım ilerde ne gösterecek belki çok başka bir meslekte seçebilir. Aslında seçse daha iyi çünkü bizim işimiz çok zor çok emek var, her meslekte emek var tabi müzik yapmak müzikle uğraşmak kolay değil” dedi.

"MÜZİK CAMİASINDAN SEVDİĞİMİZ DOSTLARIMIZ VAR"

Bir röportajında “Issız bir adada yalnız kalsanız yanınıza hangi üç ünlüyü alırdınız?” sorusuna, “Kimseyi almam” diyerek cevap veren şarkıcı muhabirlerin konu ile ilgili soruları karşısında, “İşin esprisiydi o. Müzik camiasından çok tatlı, çok sevdiğimiz dostlarımız var, şimdi 3 tanesinin ismini sayarsam diğerlerinin hatırı kalır diye öyle cevap verdim” dedi.

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