Başarılı sanatçı, repertuvarı ve sahne performansı ile festivale damgasını vurdu. Konser için özel olarak hazırlanan kıyafeti ile göz kamaştıran Arar, programının ilk bölümünde yeni çıkan Arabesk albümünden seslendirdiği şarkıların ardından ''Yeter bu kadar melankoli. Burası Trakya değil mi? Haydi biraz oynayalım.'' diyerek eğlencenin fitilini ateşledi. Ayakkabılarını çıkararak konserine çıplak ayakla devam eden güzel sanatçı, dokuz sekizlik kıvrak ritimlerdeki dansları ile de Kırklarelillilerden tam not aldı.

Sahne boyunca enerjisi bir an olsun düşmeyen Funda Arar'a sahnesinin bir bölümünde yöresel kıyafetler giyen dansçılar eşlik etti. Etkinlik alanını dolduran yaklaşık 35 bin kişi ile birlikte roman havası oynayıp, göbek atan Arar, ''Biz de baya biriktirmişiz. Oynadıkça oynayasım geliyor.'' sözleri ile coşkuyu ikiye katladı.

ERKEN GELEN TEKLİF!

Konserinin son bölümünde Down sendromlu bir hayranını sahnesinde ağırlayıp onunla da karşılıklı roman havası oynayan başarılı sanatçı, etkinliğin sonunda Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından, "Kırklareli bir çok sanatçı gördü ancak sizin gibisini görmedi. Bu alanı dolduran tüm hemşehrilerim adına size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz şimdiden önümüzdeki yıl için sizden söz almak istiyoruz. Sizi seneye yine bu sahnede ağırlamaktan şeref duyarız" ifadeleri ile bir sonraki şenliğe davet edildi. Aldığı bu teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Arar, ''Bir yıl öncesinden evet demem ne kadar doğru olur bilemem ancak sanırım Kırklareli için bir imtiyaz sağlayabiliriz'' dedi.

Programını Arabesk albümünden şarkılarla noktalayan Funda Arar, yaklaşık iki saat kaldığı sahneden yoğun alkış ve tezahüratlar eşliğinde indi.

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