Funda Arar: Yeşil pasaport bize yetmez
Funda Arar da Demet Akalın gibi kendilerine yeşil pasaport verilmesi gerektiğini söyledi. Arar, Akalın'dan bir adım daha öteye giderek; "Bize verilmesi yetmez. Sahnede bizlere eşlik eden müzisyenlere de verilmeli" dedi
Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde meslekte 15 yılını dolduran mimar ve mühendislere yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi üzerine sanatçılara da aynı hakkın tanınmasını istemişti. Akalın; "Biz sanatçılar 30'uncu yılımızı kutluyoruz, tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?" ifadelerini kullanmıştı.Demet Akalın
"MÜZİSYENLERE DE YEŞİL PASAPORT VERSİNLER"
Demet Akalın'ın bu sözlerine meslektaşı Funda Arar da destek verdi. Arar, vize sorunlarına dikkat çekerek yeşil pasaportun ekipteki müzisyenler için de gerekli olduğunu söyledi.
Funda Arar; "Vize problemi yaşadık. Gitarist arkadaşımız iki defa başvurmasına rağmen çıkmadı" dedi.Funda Arar
"ARTIK AVRUPA TURNELERİ ZOR OLUYOR"
Funda Arar, sözlerini şöyle sürdürdü; "Şu an için benim olmadı ama artık Avrupa turneleri zor oluyor. Yeşil pasaport olsa iyi olurdu. Bize verdin ama ekipten çıkan olmuyor. Sadece bize olması ifade etmiyor. Müzisyenlerin de yeşil pasaportunun olması lâzım ki problem çıkmasın. O yüzden bize yetmez."