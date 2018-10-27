Funda Kocabıyık kimdir? sorusu gündeme Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile geldi. Kararnameye göre, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüten Funda Kocabıyık Uşak Valiliği'ne atandı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın yaşamından detaylar haberimizde.

FUNDA KOCABIYIK KİMDİR? (UŞAK VALİSİ)

Funda Kocabıyık, 1972 yılında Kahramanmaraş Afşin’de doğdu. Yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’nde tamamladı. 1994 yılında Felsefe Grubu Öğretmeni olarak Ordu Ünye İmam Hatip Lisesi’nde göreve başladı. 1995 yılından 2005 yılına kadar Ankara Dikmen Lisesi’nde Felsefe Grubu Öğretmenliği görevini yürüttü. 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nın açtığı Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcısı oldu. 3 Kasım 2008 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişliği Yeterlik Sınavını kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığında Bakanlık Müfettişliği görevine atandı. 14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı. 28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 Sayılı KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu’nun değişmesi ile kurulan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne atandı. 13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atanan Funda Kocabıyık evli ve iki çocuk annesidir.

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