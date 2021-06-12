Furkan Andıç: Saksafon çalmaya başladım

"Saksafon çalmaya başladım" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Furkan Andıç, önceki gün Etiler'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Büşra Develi ile birlikte yakın zaman bir dizide rol alacağını belirten Andıç, "Dizimiz dijital platformda yer alacak. Detayları yapım şirketi verir" ifadelerini kullandı.

"BUNU KENDİSİNE SORUN"

Ünlü oyuncu, dizide bir dönem adı aşk dedikodularına karıştığı Aybüke Pusat'ın da adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Onun yerine konuşmak istemem. Bunu kendisine sorun lütfen” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde enstrümanla ilgilendiğini ifade eden Furkan Andıç, "Profesyonel anlamda değil ama saksafon çalıyorum. Çok keyif alıyorum" şeklinde konuştu.