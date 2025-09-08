Furkan Andıç'tan, Aybüke Pusat'a: İki gözümün çiçeği
Oyuncu çift Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan romantik pozlar.. Andıç, sevgilisine; "İki gözümün çiçeği" dedi
Giriş: 08.09.2025 - 16:05 Güncelleme: 08.09.2025 - 16:05
Furkan Andıç ile Aybüke Pusat, 2019'da rol aldıkları dizide senaryo gereği aşk yaşamıştı. Çiftin, sette başlayan arkadaşlıkları daha sonra gerçek aşka dönüşmüştü.
Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, zaman zaman aşk pozlarını sosyal medya sayfalarına taşıyor.
Furkan Andıç, son olarak sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflara; "İki gözümün çiçeği" notunu düştü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ