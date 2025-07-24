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        Haberler Spor Futbol Furkan Gedik: Kocaelispor olduğu sürece başka bir yeri düşünmem - Futbol Haberleri

        Furkan Gedik: Kocaelispor olduğu sürece başka bir yeri düşünmem

        Kocaelispor'un genç oyuncusu Furkan Gedik, "Transfer hiç kafamı karıştırmıyor. Kocaelispor olduğu sürece başka bir yeri düşünmem" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 22:52 Güncelleme: 24.07.2025 - 22:52
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        "Kocaelispor'dan başka bir yeri düşünmem"
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        Yeşil-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası’nda sürdürüyor. Kampta oyuncular, sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla yoğun tempoda hazırlıklarını yaptı.

        Sivasspor ile oynanan ve 2-1 kazanılan hazırlık maçının ardından konuşan Furkan Gedik, açıklamalarda bulundu.

        Gedik, kampın yoğun geçtiğini ve Süper Lig hedefi doğrultusunda çok çalıştıklarını söyledi.

        "HER MAÇ DAHA DA ÜZERİNE KOYDUK"

        Kampın verimli geçtiğini söyleyen Furkan Gedik, "Kamp çok yoğun geçti. 22 güne yakın kamp yaptık. Yarın da son günümüz. Çok verimli geçtiğini düşünüyorum. 2. etapta yaptığımız hazırlık maçları sonrasında da her maç daha üzerine koyduk. Gerçekten iyi ve verimli geçti. İyi bir şey yapabilmek için elimizden geleni yaptık. Çok çalışıyoruz. Çok mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        "KOCAELİSPOR OLDUĞU ZAMAN KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORUM"

        Kocaelispor’da kalacağını ifade eden Gedik, "Süper Lig ile 1. Lig arasında çok büyük fark olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden çok çalışıyoruz. İnşallah Süper Lig’de forma şansı bulurum. Transfer hiç kafamı karıştırmıyor. Kocaelispor olduğu zaman ben her zaman orayı tercih ederim. Kimseyle görüşmüyorum. Burada kalacağım" şeklinde konuştu.

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