Furkan Kızılay askere gidiyor

Oyuncu Furkan Kızılay, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Bedelli askerlik bekleyen oyuncular arasında yer alan 1990 doğumlu Kızılay, "Yeni celp döneminde askere gidebilirim. Şu an bu duruma konsantre olmuş durumdayım" diyerek, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen 4. celp döneminde bedelli askerlik yapabileceğini ifade etti