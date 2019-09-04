Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sahada büyük mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Sahada konuştuğumuz her şeyi yaptık. Birbirimiz için oynadık ve savaştık. Biz zaten böyle bir takımız. Böyle oynamaya devam edersek yolumuz açık. Sonuçta ABD çok iyi takım ve çok iyi antrenörleri var. Bizi destekleyen bütün taraftarlara teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD karşısında etkili olan Melih Mahmutoğlu ise büyük üzüntü yaşadıklarını anlatarak, "Elimizdeki maçı verdik. İnanarak oynadık. Takımımla gurur duyuyorum. Ufak tefek hatalar sonucu belirliyor. Fauller kaçtı. Olmadı, yapacak bir şey yok. 20 sayı farkla kaybetsek bu kadar üzülmezdim. Hiçbir şey bitmiş değil. Bu maçı unutup en iyi şekilde hazırlanarak inşallah ikinci sırada çıkarız." diye konuştu.