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ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında bugün bir telekonferans görüşmesi yapan G-7 ülkeleri liderleri, ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "G-7 ülkeleri liderleri olarak, Kovid-19 pandemisinin, dünya ekonomisini de başlıca risk teşkil eden bir insani trajedi ve küresel sağlık krizi olduğunu kabul ediyoruz." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, liderlerin yakın iş birliği ve koordinasyon ile güçlü bir küresel cevap konusunda gerekli adımların atılması için mutabık kaldığı kaydedildi.

Mevcut durumların ulusal acil durum önlemleri gerektirdiğinin vurgulandığı açıklamada, "Küresel ekonominin istikrarı için bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

ÜLKELERİN SAĞLIK SİSTEMLERİNİN GÜÇLENDİRİLME VURGUSU

Açıklamada, Kovid-19 ile mücadele konusunda G-7 üye ülke hükümetlerinin tüm güçlerini seferber edeceğinin altı çizilerek, şu konularda mutabık kalındığı vurgulandı:

"İnsanları, Kovid-19 risklerinden korumak için gerekli sağlık önlemlerinin alınması. Güven ile büyümenin yeniden tesis edilmesi ve istihdam rakamlarının korunması. Küresel ticaret ve yatırımın desteklenmesi. Bilim, araştırma ve teknik iş birliğine teşvik edilmesi. Birlikte hareket ederek, Kovid-19 pandemisinin yol açtığı sağlık ve ekonomi risklerinin çözülmesi. Ayrıca güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve refahı için güçlü bir ortam kurulması."

Açıklamada, ülke sınırları başta olmak üzere birçok konuda gerekli önlemlerin alınacağı ayrıca hem küresel hem de ülkesel bazda sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi için birlikte çalışılacağı kaydedildi.

Gerçek zamanlı bilgi paylaşımının önemine işaret edilen açıklamada, virüs konusunda yapılacak araştırmalar noktasında da G-7 ülkelerinin iş birliğini artıracağı belirtildi.

"En çok ihtiyaç duyulan yerlerde, tıbbi malzemelerin varlığını artırmak için çaba sarf edeceğiz." mesajına yer verilen açıklamada, insanların artık haber ve bilgileri sosyal medyadan edindiğine dikkat çekilerek online platformlarda en güncel doğru bilgilere ulaşılması yönünde de iş birliği sağlanacağı bildirildi.

G-20 ÜLKELERİNE ÇAĞRI

G-7 ülkelerinin sağlık bakanlarının ve maliye bakanlarının haftalık bazda iş birliğini devam ettirmesi çağrısı yapılan açıklamada, tüm politika araçlarının kullanılarak G-7 ekonomilerine yönelik aşağı yönlü risklerden kaçınılmaya çalışılacağı kaydedilerek, "G-7 Liderler Zirvesi de dahil olmak üzere iş birliğimizi sürdüreceğiz. Ayrıca G-20 ülkelerini de bu çabalara destek vermeye ve çabaları kuvvetlendirmeye çağırıyoruz." denildi.