ABD Başkanı Donald Trump G20 liderler zirvesinde ticaretin en yüksek önceliği olduğunu açıkça belirtirken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping artan korumacılığa karşı uyardı. Hindistan, Japonya ve Rusya ise çok taraflı ticaret kurallarını savundu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi de dahil olmak üzere dünya liderleriyle G20 kapsamında bir dizi görüşme yapan Trump, ABD'nin ticari beklentilerinin arttığını gördüğünü söyledi.

'BÜYÜK İŞLER YAPACAĞIZ'

Trump bu açıklamadan günler önce ABD-Japonya güvenlik anlaşmasını eleştirerek, Yeni Delhi'nin misilleme gümrük

vergilerini geri çekmesini talep etmişti. Trump Modi ile görüşmelerin başlangıcında yaptığı açıklamada, "Açıklayacak çok büyük şeyler olacağını düşünüyorum. Çok büyük ticaret anlaşması. Ticaret açısından, imalat açısından Hindistan ile çok büyük işler yapacağız" dedi.

KORUMACI ADIMLARA KARŞI UYARDI

Xi ile yarın ticaret konusunda üst düzey bir görüşme yapacak olan Trump görüşmelerinde ABD'nin Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei ile ilgili endişelerini ele almak için baskı yaptı. Xi ayrıca, bazı gelişmiş ülkelerin attığını söylediği

korumacı adımlar konusunda da uyardı. Xi, G20 kapsamında BRICS ülkeleri liderlerinin biraraya geldiği toplantıda, "Bütün bunlar küresel ticaret düzenini yıkıyor… Bu aynı zamanda ülkelerimizin ortak çıkarlarını da etkiliyor, dünya çapında barış ve istikrarı gölgeliyor" dedi.