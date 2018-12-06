Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Arjantin’de gerçekleşen G20 Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü. İkilinin ilginç selamlaşması ise dikkatlerden kaçmamıştı.

Rusya lideri Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, samimi tokalaşması gündeme oturmuştu. Hem o anlar hem de 'Putin-Trump-Selman' üçlüsü bir TV prrogramıan konu oldu. Putin ve Trump arasındaki gerilim ABD'de ünlü oyuncular tarafından canlandırıldı.

TRUMP O EFSANE ŞARKIYI BÖYLE SÖYLEDİ

Yapılan canlandırmada ABD Başkanı Trump, dünyaca ünlü Evita Müzikali'ne damgasını vuran "Don't Cry For Me Argentina!" şarkısını söyledi.



"AMA SÖZÜMÜ TUTTUM! OPS TUTMADIM"

Şarkının sözlei ise şöyleydi:

"Benim için ağlama Arjantin. Gerçek şu k, çok suçluyum. Ufak tekek hataların, belki vatan hainliği... Ama sözümü tuttum. Ops hayır tutmadım"

SATIŞ REKORLARI KIRAN EFSANE ŞARKI

Arjantin devlet başkanı Juan Domingo Perón'un ilk eşi Eva Peron'un hayatını anlatan bir eser olarak yazıldı. Yaratıcısı Andrew Lloyd Webber olan şarkı, 1976'dan bu yana satış ve dinlenme rekorları kırdı. Şarkıyı Olivia Newton-John'dan, Madonna'ya, Joan Baez'den Sinéad O'Connor'a kadar pek çok sanatçı şarkıyı seslendirmiştir.

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