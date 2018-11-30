Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de iki gün sürecek G-20 Liderler Zirvesi başladı. ABD, Almanya, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin liderlerinin yanı sıra, Avrupa Birliği de G20 masasındaki yerini aldı.

Karşılamanın ardından liderler, basına kapalı yapılan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı toplantıya katıldı. Toplantının ardından, Macri, liderleri resmi törenle karşılandı ve ardından aile fotoğrafı çektirdi.

SELMAN'IN İLGİNÇ TEBESSÜMÜ ZİRVEYE DAMGA VURDU

Liderler fotoğraf alanında yerlerini alırken ilginç bir kare objektiflere yansıdı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, fotoğraf için yerini aldı. Tam o esnada ABD Başkanı Trump ile Selman'ın bakışları objektiflere yansıdı. Selman'ın, Trump geçerken ki ilginç tebessümü ise zirveye damgasını vurdu.

Selman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçişi sırasındaki bakışı da dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE O ANLAR...

ABD BAŞKANI TRUMP: Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin işlenmesi ya da planlanması konusunda bilgilerinin olduğunu sert bir şekilde reddediyor. Bizim istihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı.

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