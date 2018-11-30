Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri bugün Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir araya geldi. İki günlük zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

ABD, Almanya, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin liderlerinin yanı sıra, Avrupa Birliği de G20 masasındaki yerini aldı.

ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin açılış oturumunun yapılacağı salona geldi. Erdoğan'ı Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri karşıladı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Karşılamanın ardından liderler, basına kapalı yapılan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı toplantıya katıldı. Toplantının ardından, Macri, liderleri resmi törenle karşılandı ve ardından aile fotoğrafı çektirdi.

ÜÇ OTURUM YAPILACAK

Macri'nin açılış konuşmasının ardından üç oturumda gerçekleştirilecek zirvenin ilk oturumu "İnsanları ilk sıraya koymak, Küresel Ekonomi, Çalışma Hayatının geleceği ve Kadın'ın güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenecek.

İlk oturum sonrasında ikili görüşmelerde bulunacak liderler, ardından Arjantin'in tarihi Colon Tiyatrosu'ndaki (Teatro Colon) kültürel etkinliğe katılacak. Zirvenin ilk günü G20 Liderler Yemeği ve delegeler için verilecek kokteyl ile son bulacak.

Zirvenin ikinci ve son günü, "Konsensus oluşturmak-Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Sürdürülebilirliği" temasıyla yapılacak ikinci oturumla başlayacak. Bir buçuk saat sürmesi öngörülen toplantıdan sonra zirvenin üçüncü ve son oturumu "Fırsatları Elde Etme - Altyapı, Enerji ve Sürdürülebilir Gıda Geleceği" başlığı altında liderler tarafından değerlendirilecek.

Zirve, G20 Liderler bildirgesinin imzalanması, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin G20 2019 sunumu ve Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin kapanış konuşmasıyla sona erecek.

19 LİDER ORADA

Dünyanın dört bir yanından 3 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa Birliği'nden de delegelerin yer aldığı 15 bin kişi katılıyor.

G20 karşıtı birçok protestonun düzenlendiği Buenos Aires'de zirve için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 20 binden fazla kolluk kuvveti görev yaparken, şehirde 6 bölge trafiğe kapatıldı. Toplu taşımayı da etkileyen güvenlik önlemleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

ABD-MEKSİKA-KANADA ANLAŞMASI, G20'DE İMZALANDI

Zirveye katılmak üzere şehirde bulunan Trump, Trudeau ve Nieto, 1994’te yürürlüğe girdikten sonra Washington’ın geçen yıl yeniden müzakereye açtığı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerine geçecek mutabakatı aynı anda imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, törende anlaşmanın çığır açacağını belirterek, “USMCA, tarihteki en büyük, önemli, modern ve dengeli anlaşma. Ülkelerimiz büyük yarar sağlayacak” ifadelerini kullandı.

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