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Trump: Veliaht Prens bu olay hakkında bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Trump, "Trajik olayla ilgili Veliaht Prens bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı'' ifadelerini kullandı. Trump, CIA'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararını yüzde 100 vermediğini ifade etti.

20.11.2018 - 20:42 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ilişkilerine dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada iki ülkenin ticari ilişkilerine dikkat çeken Trump, Washington ve Riyad arasında rekor seviyede yatırım anlaşmaları yapıldığına işaret etti.

Kaşıkçı cinayetini “berbat” ifadesiyle tanımlayan Trump açıklamada, ABD’nin bu cinayete karşı sert adımlar attığını savundu.

"VELİAHT PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞEBİLİRİM"

ABD Başkanı Trump, CIA'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin kararını yüzde 100 vermediğini ifade etti. Trump, 30 Kasım'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de başlayacak G-20 Zirvesi'ne katılması halinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşebileceğini söyledi.

"Bağımsız araştırmalar sonucunda bu berbat cinayet hakkında çok fazla detayı biliyoruz." ifadelerini kullanan Trump, şunları kaydetti:

 

KAŞIKÇI İÇİN İHVANCI İMASI

"Suudi Arabistan yetkilileri, Kaşıkçı’yı ‘devlet düşmanı’ ve İhvancı şeklinde tanımlıyor, fakat bizim bu kabul edilemez cinayet konusundaki kararlarımızda bu tanımlamalar rol oynamadı. Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin işlenmesi ya da planlanması konusunda bilgilerinin olduğunu sert bir şekilde reddediyor. Bizim istihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı."

İRAN’A KARŞI SUUDİ VURGUSU

Trump açıklamasında, "Bunların yanı sıra, Kaşıkçı cinayeti hakkında asla tam olarak fikir sahibi olamayız." ifadesine yer vererek, Suudi Arabistan’ın İran’la karşı mücadelede önemli bir müttefik olduğunu belirtti.

"ABD Suudi Arabistan’la sarsılmaz partnerliğini devam ettirmek istiyor." mesajı veren Trump, şu ifadeleri kullandı:

 

"Kongre üyeleri arasında, siyasi ya da başka sebeplerden dolayı farklı bir yöne doğru gitmek isteyenler var ve bunu yapmakta serbestler. ABD’nin güvenliğiyle aynı doğrultuda olduğu müddetçe bana sunulan bütün fikirleri değerlendireceğim. ABD’den sonra Suudi Arabistan en fazla petrol ihraç eden ülke. Bizimle yakın bir şekilde çalıştılar ve petrol fiyatlarını düşük tutmaları yönündeki isteğime karşılık verdiler, bu dünya adına önemliydi. ABD Başkanı olarak bu çok tehlikeli dünyada Amerika’nın ulusal güvenliğini sağlamaya ve bize zarar vermek isteyen ülkelere karşı durmak niyetim var. En basit şekilde söylemek gerekirse, ilk önce Amerika."

CIA'İN KAŞIKÇI RAPORU: EMRİ PRENS'İN VERDİĞİ AŞİKAR

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının ( CIA) konuyla ilgili raporunu gören ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, ABC News'a yaptığı açıklamada, cinayette Suudi liderliğinin dahli olduğuna dair çok güçlü fikir birliğinin bulunduğunu, bunu kimsenin tartışmadığını belirtti.

Yetkili, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikar" olduğu değerlendirmesini yaptı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "ABD'nin Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabistan'ı desteklemesi utanç verici" dedi.

Zarif, şu ifadeleri paylaştı:

"Trump, tuhaf bir biçimde Suudi vahşeti hakkındaki utanç verici açıklamasının ilk paragrafını İran'ı aklına gelen her türlü kötülükle suçlamak için ayırdı."

Trump'ın Kaliforniya'daki yangınla ilgili yaptığı ve sosyal medyada alay konusu olan, "Finlandiyalıların topraklarının büyük bölümünü kaplayan ormanlarını tırmıkla temizledikleri, bu yüzden yangın çıkmadığı" şeklindeki açıklamasıyla dalga geçen Zarif, "Belki biz Kaliforniya'daki yangınlardan da sorumluyuzdur, çünkü Finlandiyalıların yaptığı gibi ormanları tırmıklamaya yardımcı olmadık." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump’ın yaptığı yazılı açıklamanın ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 

POMPEO: SUUDİ ARABİSTAN ORTAĞIMIZ OLARAK KALACAK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Washington’da yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına geçen Pompeo, Trump’ın açıklamasını savundu ve Kaşıkçı cinayetine rağmen ülkesinin Suudi Arabistan’ın güçlü bir ortağı olarak kalacağını söyledi.
Pompeo yaptığı açıklamada, ABD ulusal güvenlik çıkarlarını koruyacak politikalarını devam ettireceklerini vurguladı.

 

 

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YORUMLAR 1
  • tayfun9 9 saat önce
    ABD rinin CIA teskilati bu oldur emrinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdigini buyuk ihtimalle belirttigi halde Sayin Trump buna inanmiyor veya Israil lobisinin kontrulundan cikamiyor gibi gorunuyor
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