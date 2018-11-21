ABD Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Bakan Pompeo, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

POMPEO'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Pompeo, "Papaz (Andrew) Brunson'ın serbest kalmasından sonra oluşan pozitif ivme ve ilişkiyi memnuniyetle karşılıyorum ve diğer ortak endişelerin ele alınabileceği ilave kanalların kurulması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: BEKLENTİLERİMİZİ KONUŞTUK

Çavuşoğlu da basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, “Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede ilişkilerimizi nasıl daha ileri götürebiliriz, nasıl normalleştiririz, beklentilerimiz ne, bunları konuştuk. Bunlardan iki tanesi FETÖ ve ABD’nin Suriye’de YPG ile işbirliğidir. Bu konudaki endişelerimizin yanında neler yapılması gerektiğini, Münbiç yol haritasının uygulanması gerektiğini konuştuk. Aynı zamanda bu yol haritası sadece Münbiç ile ilgili değil, Fırat’ın doğusu, Suriye’nin kuzeyinin de istikrara kavuşturulması ile ilgili olduğu için bir taraftan Münbiç yol haritasını uygularken diğer taraftan da ne yapacağımızı konuşmaya başlamamız gerekiyor. Bunları değerlendirdik” dedi.

Görüşmede İran'a yaptırımların da ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, “Türkiye’ye verilen istisnalar önemli ama bunların kalıcı olması ve kapsamının geniş olması önemli. Temmuz ayında ABD’ye bir mektup göndermiştik. Bu konudaki beklentilerimizi kendilerine ilettik. Zaten Arjantin’de G-20’de iki başkan buluşma konusunda mutabık kaldılar telefon görüşmesinde. Onu da değerlendirdik” şeklinde konuştu.

"84 FETÖ MENSUBUNUN LİSTESİNİ POMPEO VE BOLTON'A TESLİM ETTİK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 FETÖ mensubunun listesini Pompeo ve Bolton'a teslim ettiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, “FETÖ ve Suriye konusundaki endişelerimizi konuştuk. Türkiye’nin istediği kişilerin listesini ABD’ye verdik. 84 kişiden oluşan bu listeyi Trump’a iletilmek üzere verdik” dedi.

"HALKBANK İRAN YAPTIRIMLARINI İHLAL ETMEMİŞTİR"

Bakan Çavuşoğlu, "Halkbank konusuyla ilgili Hazine'de devam eden bir süreç var ve Adalet Bakanlığı boyutu var. ABD'ye yazılı olarak bilgileri verdik. Mahkeme bir süreç işletiyor. Neler yapılabileceğini konuştuk. Hazine'de devam eden süreç idari konularla ilgilidir. Her suçlama için Hakan Atilla'ya 30 yıl isteniyordu. Bu süreçlerin sonlandırılması gerekiyor. Hukuki olarak neler yapılması gerektiğini biz biliyoruz. Halkbank İran yaptırımlarını ihlal etmemiştir" diye konuştu.

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI

Çavuşoğlu, "Terörle suçlanan bir kişi şu an hapiste. Kararın gerekçesine çok iyi bakmak gerek" dedi.

MÜNBİÇ YOL HARİTASI

Bakan Çavuşoğlu, Münbiç yol haritasının diğer bölgelere de uygulanması için Türk-Amerikan ekiplerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Münbiç yol haritasını diğer bölgelere nasıl uygulayacağımızı konuşmaya başlayacağız" dedi.

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