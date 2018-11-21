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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetinin sonuna kadar aydınlatılması konusunda ısrarcı olduğunu ve ABD'ye de bu şekilde iletildiğini belirtti. Çavuşoğlu, "(Suudi Arabistan) Tam işbirliği olmazsa uluslararası soruşturma için gerekli başvuruları yapabiliriz." dedi

20.11.2018 - 23:54 | Güncelleme:

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda aydınlatılmamış sorular olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Talimatın kimden alındığının açığa çıkmasını istiyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kaşıkçı olayını "aydınlatılması gereken bir cinayet" olarak gördüğünü, bunu siyasi bir konu olarak görmediğini söyledi.

Kaşıkçı cinayetinden dolayı birçok ülkenin Suudi Arabistan'la ilişkilerini bozmak istemediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Biz de istemeyiz; fakat cinayet aydınlatılmalı." ifadesini kullandı.

CIA'nın Kaşıkçı raporuna ilişkin Çavuşoğlu, "Türkiye'de devam eden bir soruşturma var. Bu şahısların Türkiye'de sorgulanması gerekiyor. Orada devam eden soruşturma ile ilgili bilgileri bizim almamız gerekiyor. İşbirlikçi kim. Robot resmi çiziliyormuş. Orada kendiliğinden bir kavga çıktı ve öldürüldü açıklaması bir çelişkidir. Bizim için ticaret veya başka konular önemli değil. Bu insani bir durumdur. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi biz sonuna kadar gideceğiz ve her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

"ULUSLARARASI SORUŞTURMA SEÇENEĞİ MASADA"

Çavuşoğlu, "(Suudi Arabistan) Tam işbirliği olmazsa uluslararası soruşturma için gerekli başvuruları yapabiliriz. " dedi.

 

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