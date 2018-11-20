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Suudi Arabistan: Erdoğan, Veliaht Prens’i hedef göstermedi!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Türkiye'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında Veliaht Prens Selman’ı suçlamadığını söyledi.

20.11.2018 - 14:52 | Güncelleme: İHA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, uluslararası basına yansıyan ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme emrini Veliaht Prens Selman’ın verdiğini düşündüğünü içeren haberler hakkında açıklamada bulundu. Cubeyr böyle bir iddianın kabul edilemeyeceğinin altını çizerek Türkiye tarafından hazırlanan raporlarda Veliaht Prens’in cinayetten dolayı suçlanmadığını hatırlattı. Dışişleri Bakanı, "Krallıkta şuna inanıyoruz ki Veliaht Prense yönelik bu tarz ithamlar kesinlikle asılsız. Ve biz kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyoruz" dedi.

Basına yansıyan CIA’in iddialarının resmiyet taşımadığını belirten Cubeyr, "Bunlar sadece basına sızdırılmış ve resmi olmayan şeyler. Ve şunu fark ettim ki bu bilgiler kesinleşmiş sonuçlar üzerine değil değerlendirmeler üzerine temellendirilmiş" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VELİAHT PRENSİ HEDEF GÖSTERMEDİ" 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da açıklamalarında öldürülme emrinin en üst düzey Suudi liderlerinden geldiği açıklamasını da değerlendiren Cubeyr, "Bu açıklamada Veliaht Prens hedef gösterilmiyor" dedi.

"VELİAHT PRENS BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ" 

Suudi Arabistan’ın ‘İki Kutsal Cami’nin Hizmetkarı’ olduğunu belirten Bakan, "Veliaht Prens bizim kırmızı çizgimiz. Ona zarar vermek için yapılan bu tarz girişimlere izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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