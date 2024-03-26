Gabigol'e futboldan 2 yıl men cezası!

İddiaları reddeden 27 yaşındaki Brezilyalı forvet, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama ile "Hiçbir zaman herhangi bir testi engellemeye veya hile yapmaya çalışmadım ve yüksek mahkeme tarafından aklanacağıma inanıyorum. Futbolcu olarak kariyerimin başlangıcından bu yana her zaman oyunun kurallarına uydum ve hiçbir zaman yasaklı madde kullanmadım. Onlarca teste tabi tutuldum ve bunların hepsi negatif çıktı. Kararın sonucundan hayal kırıklığına uğradım, ancak spor yetkilileriyle işbirliği yapmaya devam edeceğim ve masumiyetimin yüksek mahkeme tarafından kanıtlanacağına ve yeniden tesis edileceğine güveneceğim" ifadelerini kullandı.