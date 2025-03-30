Gabriel Paulista'dan Yunus Akgün'e cevap!

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Paulista, "Hocalarıma, sağlık ekibimize, fizyolara çok teşekkür ediyorum. Bugün burada 90 dakika mücadele ettiğimde, 4 aylık bir acı verici süreçten çıkmıştım. Maçın önemini çok iyi biliyorduk. Beşiktaş, tarihi açısından da önemli bir maçtı. Ligdeki tek namağlup şampiyon Beşiktaş. Biz bu motivasyonla maça çıktık. Herkes çok iyi oynadı, çok iyi savaştı. Hepimiz için önemliydi. Bu şekilde devam etmeliyiz. Önümüzde mücadele edecek çok maç var." dedi.

"HEPİMİZ ÇOK BÜYÜK OYNADIK"

Brezilyalı stoper, "Bizim odak noktamız her zaman kendimiz. Kendi oyunumuz. Bazı kararların yanlış olduğunu düşünüp itiraz ediyoruz. Fakat aslında biz işimizi yaptık. Hepimiz çok büyük oynadık. Hocamız tüm hafta bizimle ilgilendi. İstediğimiz üç puanı aldık." ifadelerni kullandı.

YUNUS AKGÜN'E CEVAP

Yunus Akgün'ün "Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımlarını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam." sözleri sorulan Paulista, "Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş'tır. Çünkü namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır." cevabını verdi.