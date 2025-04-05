Gabriel Paulista hayalini açıkladı: Geri dönmek isterim!

Corinthians'ın kendisi için bir aile meselesi olduğunu da söyleyen Paulista, "Bir aile meselesi de var. Corinthians taraftarı olan kardeşim sayesinde onları destekledim. O, başka bir dünyaya gitti ve sonunda vefat etti. O da her zaman benimle birlikte. Futbolcu olmayı denedi ama başaramadı. Bu yüzden her zaman onun hayalini gerçekleştirdiğimi söylüyorum." sözlerini sarf etti.