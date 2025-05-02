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        Haberler Spor Transfer Gabriel Sara'ya İngiltere'den bir talip daha! - Futbol Haberleri

        Gabriel Sara'ya İngiltere'den bir talip daha!

        Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara hakkında İngiltere basınından flaş bir transfer iddiası daha geldi. Geçtiğimiz günlerde ismi Manchester City ile anılan Brezilyalı orta sahaya bir Premier Lig devi daha talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 18:19 Güncelleme: 02.05.2025 - 18:19
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        Galatasaray'da sergilediği performansla dikkat çeken Gabriel Sara, İngiliz devlerinin transfer radarına girdi.

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        Fransız basınından Foot Mercato, geçtiğimiz günlerde yayımladığı haberde; Brezilyalı yıldızla Premier Lig devi Manchester City'nin ilgilendiğini duyurmuştu.

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        ASTON VILLA PEŞİNDE!

        Bu kez de İngiliz basınından Sara hakkında flaş bir transfer iddiası geldi. Caughtoffside'de yer alan habere göre, Aston Villa, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

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        Aston Villa'nın, başarılı orta saha oyuncusuyla ciddi şekilde ilgilendiği ancak henüz sarı-kırmızılı kulüple resmi temaslara başlamadığı ifade edildi.

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        Haberde ayrıca, Aston Villa dışında Manchester City, Nottingham Forest, Everton ve Wolverhampton'ın da Gabriel Sara'yı yakından takip ettiği öne sürüldü.

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        Galatasaray'ın Gabriel Sara'yı henüz satmayı düşünmediği ancak 40 milyon Euro'luk bir teklif geldiği takdirde oyuncunun transferine izin verebileceği de haberde yer aldı.

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        Öte yandan Championship'te Norwich City formasıyla yıldızını parlatan Gabriel Sara'nın, İngiltere'ye dönmeye sıcak bakabileceği belirtildi.

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        Finansal Fair-Play kuralları nedeniyle sıkıntı yaşayan Aston Villa'nın, Gabriel Sara için 40 milyon Euro gibi bir rakamı ödemesinin ise belirsiz olduğu aktarıldı.

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        Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusunu yaz transfer döneminde Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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        Galatasaray'da bu sezon 41 maçta görev yapan Gabriel Sara, 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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        Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın, sarı-kırmızılı kulüp ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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