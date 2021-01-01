Dijital dönüşümün hayatımıza kattığı şeylerden biri olan internet yayıncılığı adına bir adım da Gain Medya'dan geldi. 30 Aralık 2020 tarihinde yayına başlayan dijital platform GAİN internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. GAİN yayına başladı! GAİN nedir, nasıl izlenir ücretli mi? Gain'de kimler var?

GAİN NEDİR, NASIL İZLENİR, ÜCRETLİ Mİ?

Anlamlı ve kazanım odaklı içerikleri temel alarak 30 Aralık’ta yayın hayatına başlayacak olan “GAİN”, gelişigüzel dijital içeriklerden sıkılan insanların hayatına güncel ve farklı bir bakış açısı sağlamak için yola çıkıyor. GAİN, kullanım kolaylığı sağlayan dikey formatta ve kısa içeriklerinin yanı sıra akıllı izleme teknolojisi sayesinde kişiye özel sunacağı yayın akışı ile de

farklı kategorilerde, yüzlerce zengin içeriği kullanıcılarıyla buluşturacak.

Dizilerden belgesellere, haberden müziğe, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar herkesin kendisine göre bir alternatif bulabileceği “GAİN”de, vakit değerlendirmek için izlenecek yüzlerce içeriğin yanı sıra, Türkiye’nin en önemli kanaat önderleri de yer alıyor. Gain'i izlemek isteyenler cep telefonundan veya tabletinden izleyebilirler. İOS ya da Android marketlerden GAIN uygulamasını ücretsiz indirip hemen izlemeye başlayabilirler.

GAİN'DE KİMLER VAR?

Ahmet Mümtaz Taylan

Berk Keklik

Can Bonomo

Engin Günaydın

Devin Özgür Çınar

Gaye

Su Akyol

İlber Ortaylı

Mirgün Cabas

Özcan Deniz

Serkan Keskin

Vedat Milor

Dolunay

Soysert

MFÖ

Harun Tekin

Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan

Muhammet Uzuner

gibi deneyimli isimlerin yanı sıra dijital çağın en popüler ve kaliteli içerik üreticileri de GAİN’de izleyicilerle buluşacak.