Gala Modern'de sanata destek

İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek, çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına olanak yaratmak amacıyla 12.’si düzenlenen Gala Modern, 14 Aralık 2024 Cumartesi akşamı gerçekleşti. Gala Modern’in eş destekçileri bu yıl da Rolex’in Türkiye Temsilcisi Rhodium ve Sanlorenzo Türkiye Temsilcisi Trio Deniz oldu.

Oya Eczacıbaşı

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, müzenin 20. yılının da kutlandığı gecenin açılış konuşmasında, “20 yıl önce, İstanbul’un kalbinde, modern ve çağdaş sanat dünyasına yeni bir soluk getirecek bir müze kurma hayaliyle yola çıktık. Bu süreçte, Türkiye’de yepyeni bir müzecilik anlayışının öncüsü olmaya çalıştık. Yüzlerce sergi, binin üzerinde eğitim programı hazırlayarak, milyonlarca ziyaretçiyi üç ayrı müze binasında ağırladık. 1 milyon çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturduk. Pek çok ilke imza atarak, sanat için sürdürülebilir bir model geliştirmeyi hedefledik. Kamu, özel sektör ve bireylerin sanatı desteklemeleri için köprüler kurmayı amaçladık. Bu köprülerden biri de Gala Modern oldu. Sevgili Kültür Elçilerimizle birlikte 2009 yılından bu yana büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz bu özel gece, tüm dünyadan sanatçılar ve davetlilerin katkılarıyla uluslararası bir kimlik kazandı” dedi.

Eczacıbaşı konuşmasında, ilk günden bu yana Gala Modern’e verdikleri destek için Banu İpeker, Banu Çarmıklı, Cem Hakko, Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Esra Özsüer, Maya Portakal Bitargil, Melkan Gürsel, Okşan Atilla Sanön, Rana Erkan Tabanca, Suzan Sabancı ve Şeli Elvaşvili’den oluşan İstanbul Modern Kültür Elçileri’ne tek tek teşekkür etti. Destek Yarışı’nda 11 sanatçı 11 yapıt

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Salih Bademci’nin yaptığı gecede, müzenin sergi ve eğitim programlarına kaynak sağlamak amacıyla Maya Portakal Bitargil yönetiminde destek yarışı gerçekleştirildi. Gala Modern Destek Yarışı’nda Türkiye ve dünyadan dokuzu kadın sanatçının olduğu 11 sanatçının yapıtı sanatseverlerle buluştu. Ardan Özmenoğlu, Bettina Pousttchi, Burçak Bingöl, Candeger Furtun, Chiharu Shiota, İnci Furni, İzzet Keribar, Leylâ Gediz, Mona Hatoum, Rana Begum ve Taner Ceylan’ın bağışladıkları yapıtlar Gala Modern Destek Yarışı’nda yer aldı.