Galası gerçekleştirildi

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın başrollerinde yer aldığı, MGX Film ve BG Film’in yapımcılığını üstlendiği, aksiyon ve komedi türüne yeni bir soluk getirecek ‘D.I.S.C.O.’nun galası dün akşam (24 Aralık Çarşamba) Paribu Cineverse Kanyon’da yapıldı. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak’ta vizyona girecek tek yerli film ‘D.I.S.C.O.’nun galası ünlü isimlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapımcılığını MGX Film ve BG Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın yer aldığı, senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın beraber kaleme alıp aynı zamanda başrollerini de paylaştıkları komedi ve aksiyon filmi ‘D.I.S.C.O.’nun galası oyuncuların ve ekibin katılımıyla dün akşam gerçekleşti ve büyük bir ilgiyle karşılandı. Sinemaseverleri yılın ilk gününde kahkahaya boğmaya hazırlanan filmin galasında Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Berk Oktay, Yiğit Özşener, Duygu Sarışın, Onur Buldu, Erdem Yener, Başak Parlak, Baturay Özdemir, Murat Eken, Berkay Tulumbacı gibi birçok ünlü isim, ekibi bu önemli günde yalnız bırakmadı. Gösterim boyunca kahkahaların eksik olmadığı filmin sonunda davetliler tüm ekibi dakikalarca ayakta alkışlayıp tebriklerini iletti.