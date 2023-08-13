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        Haberler Gündem İstanbul Galata Köprüsü bakım çalışmaları için tek yönlü trafiğe kapatıldı

        Galata Köprüsü ilk etap bakım çalışmaları için tek yönlü trafiğe kapatıldı

        İstanbul'un Fatih ve Beyoğlu ilçelerini birbirine bağlayan Galata Köprüsü, bakım çalışmalarının ilk etabı için Karaköy-Eminönü yönünde trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 05:45
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        Galata Köprüsü'nde bakım çalışmaları başladı
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        Galata Köprüsü'nün Karaköy-Eminönü yönü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bakım ve onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı.

        Derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmalarının ilk aşamasının gerçekleştirileceği Karaköy-Eminönü istikameti beton bariyerler ve dubalarla saat 01.00 itibarıyla araç geçişine kapatıldı.

        İBB tarafından gerçekleştirilecek Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün, Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek.

        AA'nın haberine göre; her iki istikametteki bakım çalışmalarının 40 günde tamamlanarak köprünün yeniden çift yönlü olarak hizmet vermesi planlanıyor.

        Çalışmalar süresince sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.

        Bakım çalışmalarıyla Galata Köprüsü'nün ömrünün uzatılması ve depremlere karşı direncinin artırılması öngörülüyor.

        #Son dakika haberler
        #Galata Köprüsü
        #istanbul
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