Galata Köprüsü’nde trafiğin yoğun olduğu saatte arıza yapan bir aracı gören vatandaşlar, seferber oldu.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Galata Köprüsü’nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Eminönü’nden Galata Köprüsü’ne giriş yapan bir otomobil, birkaç kere durup ilerledikten sonra köprünün tam ortasında kaldı. Elektronik aksamı bozulduğu belirtilen araç, trafiğin yoğunlaştığı saatlerde yol ortasında kalınca sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Sürücünün yanına gelen çevredeki vatandaşlar arabayı çalıştırmayı denedi ancak başarılı olmayınca otomobili yol kenarına çekmek için seferber oldu. Yoldan geçen vatandaşların da durumu fark edip yardım etmesiyle otomobil bulunduğu yerden iteklenerek yol kenarına alınmaya çalışıldı. Uzun uğraşlar sonucu otomobil vatandaşların yardımıyla trafik akışını engellemeyecek şekilde yol kenarına çekildi. Sürücü kendisine yardım eden vatandaşlara teşekkür etti. Galata Köprüsü üzerinde kalan araç olay yerine çağrılan çekici ile yoldan kaldırıldı.