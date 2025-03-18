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        Haberler Yaşam Galata Kulesi Çanakkale ruhuyla aydınlatıldı

        Galata Kulesi Çanakkale ruhuyla aydınlatıldı

        Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'ni, Çanakkale ruhuyla aydınlattık! Mehmetçik'in hatırasını yaşatmak, bu büyük mirası gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:51
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        Galata Kulesi Çanakkale ruhuyla aydınlatıldı
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin birlik, cesaret ve kararlılığının sembolü olduğunu vurguladı.

        Bakan Ersoy, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan ve İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtılan özel videonun, Çanakkale ruhunu yaşatmayı ve bu büyük destanı nesiller boyu aktarmayı amaçladığını belirtti.

        ÇANAKKALE'NİN AZİZ HATIRASI GALATA KULESİ'NDE

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        Çanakkale Zaferi'nin yalnızca bir askeri başarı olmadığını, aynı zamanda milletin ortak hafızasında bir kahramanlık ve bağımsızlık destanı olarak yaşadığını ifade eden Ersoy, bu tür farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.

        Video haritalama tekniğiyle gerçekleştirilen çalışma, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, Mehmetçik’in aziz hatırası ve milli birlik ruhunun kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağlıyor.

        Bakan Ersoy, bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Galata Kulesi
        #Bakan Ersoy
        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #Çanakkale Zaferi
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