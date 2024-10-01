Galata ve Atatürk köprüsünde bakım çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi gün içerisinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, her iki köprüde gece saatlerinde bakım onarım çalışması gerçekleştirileceğini duyurdu.

AA'nın haberine göre, çalışma kapsamında Galata Köprüsü saat 01.30-04.30 arası, Atatürk Köprüsü ise saat 02.30'dan 03.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Ekipler, köprü girişlerini bariyerlerle kapatarak bakım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından her iki köprü yaya ve araç trafiğine açıldı.