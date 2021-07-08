Galataport İstanbul'a ilk gemi ağustosta demir atacak

AA

Galataport İstanbul Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Mehmet Bali, "Kruvaziyer (büyük gezinti gemisi) gemileri yolculuklarına başladıklarında biz de onları ağırlayacağız. Rezervasyonlarımız var şuan. Biz terminal olarak hazırız, operasyon merkezimiz de hazır. İlk geminin ağustos ayında 800 yolcusuyla Soçi’den gelmesi bekleniyor, buradan da Karadeniz’e devam edecek." dedi.

Bali, Galataport İstanbul projesindeki son gelişmelere ilişkin AA muhabirine açıklamalara bulundu.

Galataport İstanbul'un açık havada gezintiye çıkma, yeme-içme ve ferah bir alışveriş ortamı sunulacak bir mahalle konseptinde hizmet vereceğini dile getiren Bali, ağustos ayında kademeli olarak açılmaya başlayacaklarını söyledi.

Bali, "Bunun için çok heyecanlıyız. Ağustos ayı itibarıyla Karaköylüler başta olmak üzere tüm İstanbulluları ve Türkiye'den herkesi buraya bekliyoruz. Çünkü Türkiye için gerçekten önemli bir projeye burada imza atılıyor. Bunun için biz herkesi kucaklayan bir mahalle, tarihsellik, inovasyon ve estetiğin birleştiği bir mahalle olacak Galataport İstanbul." ifadelerini kullandı.

Galataport İstanbul projesinde kruvaziyer gemileri için oluşturulan terminalin de önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Bali, "Tabii ki bir de kruvaziyer terminalimiz var. Bu sahilinde de 200 yıl sonra erişime açılmasını sağlayan aslında bizim 29 bin metrekarelik terminali yerin altına inşa etmemiz. Ve gerçekten de çok etkileyici bir operasyon ve burada 200 yıldır kimsenin erişememe sebebi de aslında gümrüklü alan olmasıydı." ifadelerini kullandı.

Bali, "Şimdi ise dünyada bir ilk olan kapak sistemimizle gemi yanaştığında bu kapaklarımızı kaldırarak geçici bir gümrüklü alan oluşturuyoruz ve kruvaziyer yolcularımız platformlarla aşağı inip bütün işlemlerini orada hallediyorlar. Gemi limanımızdan ayrıldığında ise o kapakları tekrar yere indiriyoruz ve insanlar orada yine boğaz havası ve açık havanın keyfini çıkarmaya devam ediyor. Burada eşsiz deneyimler kurguluyoruz mahallemiz ve misafirlerimiz için." diye konuştu.

- "Yılda 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu bekliyoruz"

Galataport İstanbul'daki dükkan kiralamalarının hızlı şekilde ilerlediğini ve doluluğun yakalanmak üzere olduğunu dile getiren Bali, "Galataport İstanbul'un turizme de katkısı çok olacak. Biz yılda 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu bekliyoruz. Kruvaziyer yolcuları diğer turistlere göre harcama gücü daha fazla olan bir kitle. Bunun için turizme de çok ciddi bir katkı yapacak Galataport İstanbul. Hem böyle bir terminal olması, hem böyle bir projenin olması, kültür sanata ve inovasyona bu kadar yatırım yapan bir projenin olması dünya çapında ses getirecek." dedi.

- "Rezervasyon almaya başladık"

Bali, daha önce ilk geminin Galataport İstanbul terminaline nisan ayında yanaşmasının planlandığını ancak bunun salgın nedeniyle gerçekleşmediğini dile getirdi.

Rezervasyonların yeniden başladığını belirten Bali, "Kruvaziyer gemileri yolculuklarına başladıklarında biz de onları ağırlayacağız. Rezervasyonlarımız var şuan. Biz terminal olarak hazırız, operasyon merkezimiz de hazır. İlk geminin ağustos ayında 800 yolcusuyla Soçi’den gelmesi bekleniyor, buradan da Karadeniz’e devam edecek." bilgisini paylaştı.

- 53 futbol sahasını kapsamına dahil edebilecek büyüklükte

Galataport İstanbul'dan edinilen bilgilere göre, toplam 1,7 milyar dolarlık bir yatırım bütçesine sahip projede süreç, 2013 yılında Doğuş Grubu’nun Özelleştirme İdaresi tarafından açılan Salıpazarı Liman İhalesi’ni kazanması ve Ocak 2014’te Bilgili Holding’e bağlı BLG Capital ile gerçekleştirdiği ortaklık ile başladı. Şubat 2014’te liman sahası devralındı ve faaliyetlere başlandı.

Şehrin merkezinde, Boğaz kenarında toplam 400 bin metrekarelik bir alana yayılan Galataport İstanbul projesi, 53 adet futbol sahasını kapsamına dahil edebilecek büyüklükte bir alanda inşa ediliyor.

- 200 yıldır halkın erişimine kapalı olan sahil şeridi erişime açıldı

Şehrin tarihi limanı Galataport İstanbul projesiyle dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve yeni bir destinasyona dönüştü, 200 yıldır halkın erişimine kapalı olan bu sahil şeridi halkın erişimine açıldı.

Galataport İstanbul engelli dostu ve düşük katlı yapıları ile mahalle konseptinde tasarlanmış, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içinde bir mimariye sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Yatay mimari anlayışı ve konsept genelinde yüksek oranda açık alana sahip proje kapsamında, restoran ve kafeler başta olmak üzere konsept dahilindeki tüm alanlarda da benzer bir tasarım yaklaşımı kurgulandı.

Galataport İstanbul ziyaretçilerine "nefes alan", sağlıklı ve güvenli bir kültür sanat, çalışma, alışveriş ve yeme içme deneyimi sunuyor. Proje, İstanbulluların ve şehrin ziyaretçilerinin aileleriyle, sevdikleriyle tüm günlerini geçirebilecekleri, yeni anılar oluşturacakları bir yer olarak öne çıkıyor. Proje sahasında yaklaşık 250 adet perakende ve yeme-içme noktası bulunuyor.

Proje aşamasındayken bile dünyadaki benzer projeler için bir ilham kaynağı haline gelen Galataport İstanbul, dünyada ilk kez hayata geçirilen ve özel bir kapak sistemi ile yerin altında kurgulanan terminale ev sahipliği yapıyor. Bu inovasyon sayesinde yaklaşık 200 yıldır erişime kapalı olan Karaköy’ün sahil şeridi, şehrin en özel yürüyüş rotalarından biri olarak halkın erişimine açıldı.