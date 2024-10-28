Galatasaray 11 maçtır yenilmiyor!

Trendyol Süper Lig’i 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla puanını 28’e çıkaran Aslan hem liderliğini hem de 11 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

Galatasaray ligde geçtiğimiz sezonun son maçında Konyaspor’u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş’ı mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.