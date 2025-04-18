Galatasaray: 2 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK'yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Mücadelenin ilk yarısı tek gole sahne oldu. Gabriel Sara'nın ortasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Lucas Torreria, maçta gol perdesini açtı.

İkinci yarıda ise Yunus Akgün'ün asistinde Davinson Sanchez, skoru 2-0'a getiren golü attı. Galatasaray, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından puanını 77'ye yükselterek liderliğini sürdürü. Öte yandan Cimbom, maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 6'ya çıkardı. Bodrum Fk ise 34 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Samsunspor'u misafir edecek.

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ÖNCE PENALTI, SONRA İPTAL Bodrum FK ile karşılaşan Galatasaray'ın penaltısı VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Karşılaşmanın 42. dakikasında Ahmet Arslan ile Gabriel Sara arasında yaşanan pozisyon sonrası hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi. Hakem Türkmen, daha sonra VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye gitti. Hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ Barış Alper Yılmaz, maçın 31. dakikasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Galatasaray'ın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek. REKLAM

SALLAI, JELERT VE KAAN KADRODA YOKTU Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu maç kadrosunda yer almadı. Son yapılan Samsunspor mücadelesinde sarı kart cezalısı durumuna düşen Roland Salla'inin yanı sıra sakatlıkları bulunan Elias Jelert ve Kaan Ayhan, Bodrum FK'ye karşı görev yapamadı. MORATA, ÜST ÜSTE 3. MAÇINA YEDEK BAŞLADI Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı üst üste 3 resmi müsabakada yedek oturttu. Son olarak ilk 11'de Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kaybettikleri Beşiktaş derbisinde çıkan Morata, sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe ve ligdeki Samsunspor mücadelelerinde yedek soyundu. Söz konusu 2 maçta toplamda 20 dakika süre bulabilen Morata, Bodrum FK maçında da yedek kulübesinde Okan Buruk'tan görev bekledi. REKLAM

GÜNAY GÜVENÇ FAIR-PLAY ÖDÜLÜNÜ ALDI Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen fair-play ödülünü aldı. TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçı sırasında top toplayıcı çocukla diyaloğu, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Günay'ı ödüllendirdi. Günay Güvenç'e ödülü Bodrum FK müsabakası öncesinde TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim edildi. BİR AYI AŞKIN SÜRE SONRA TARAFTARIYLA BULUŞTU Galatasaray, 35 gün sonra iç sahada bir maça çıktı. REKLAM İç sahada son maçını 14 Mart'ta sahasında Onvo Antalyaspor'a karşı yapan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçı için deplasmana gitti. "Cimbom" Bodrum FK karşılaşmasıyla bir ayı aşkın sürenin ardından iç sahada taraftarıyla buluştu.

MAÇTAN DAKİKALAR 3. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu penaltı noktası civarında bulunan Lemina kafayla Torrerira'ya aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayı civarından bekletmeden yaptığı vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı. 7. dakikada Osimhen'in topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lemina'nın şutunda, kaleci Sousa topu üstten kornere çeldi. 12. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde bulunan Osimhen, yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi. 18. dakikada Sara'nın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta Ajeti'ye çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı. REKLAM 25. dakikada Eren Elmalı'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru ortaladı. Osimhen'in altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 26. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, kaleci Sousa topu kornere gönderdi.

29. dakikada Galatasaray, golsüz eşitliği bozdu. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Torreira, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0 38. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Sousa'nın müdahalesinin ardından direğe çarptı. Dönen topu altıpas çizgisi üzerinde bulan Torreira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 42. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Galatasaraylı Gabriel Sara, Sipay Bodrum FK oyuncusu Ahmet Aslan ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren hakem Mehmet Türkmen, VAR'ın uyarısının ardından kararı iptal etti. Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. 52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Abdülkerim Bardakcı, arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.