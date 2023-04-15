Haberde Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo'nun performanslarından övgüyle bahsedilirken "Ev sahibi Galatasaray ilk yarıda 4-0'lık skor üstünlüğünü yakalayarak zaten maçı koparmıştı. Mutlak kahraman Mauro Icardi oldu. Arjantinli ilk yarıdan 3 gol attı. Rashica da ona tek golle destek verdi. Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo ile iki gol daha bulan İstanbul devi zorlanmadı. Bu galibiyetle Galatasaray, Süper Lig'in nihai favorisi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu." sözlerine yer verildi.