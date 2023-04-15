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Galatasaray'a övgüler yağdı: "Abarttılar!"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi golleriyle öne çıktı. Fransız ve İtalyan basını Arjantinli golcüye övgüler yağdırdı. Ayrıca Nicolo Zaniolo da manşetleri süsledi

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  • Galatasaray'a övgüler yağdı: "Abarttılar!" - Galatasaray GS haberleri

    Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (3), Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo kaydetti. Galatasaray bu galibiyetle 66 puana ulaştı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 9'a yüksektti. 
  • Galatasaray'a övgüler yağdı: "Abarttılar!" - Galatasaray GS haberleri

    Galatasaray'ın farklı Kayserispor galibiyeti Fransız ve İtalyan basınında da geniş yer buldu. Arjantinli yıldız Mauro Icardi ve İtalyanların altın çocuğu Nicolo Zaniolo manşetleri süsledi.
  • Galatasaray'a övgüler yağdı: "Abarttılar!" - Galatasaray GS haberleri

    RMC SPORT: ICARDI 39 DAKİKADA 3 GOLLE YILDIZLAŞTI

    Fransa'dan RMC Sport, Mauro Icardi'nin performansını öne çıkardı. 
  • Galatasaray'a övgüler yağdı: "Abarttılar!" - Galatasaray GS haberleri

    Haberde "Galatasaray, Kayserispor'u farklı mağlup ederken Icardi gol şenliğine hat-trick yaparak katıldı. Galatasaray, 23. Türkiye şampiyonluğu yolunda her zamankinden daha fazla ilerliyor. Gecenin en büyük oyuncularından birinin adı Mauro Icardi. Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Arjantinli golcü hat-trick yaptı." ifadelerine yer verildi.
  • Galatasaray'a övgüler yağdı: "Abarttılar!" - Galatasaray GS haberleri

    LA GAZZETTA DELLO SPORT: GALATASARAY ABARTTI

    İtalya'nın ünlü spor sitelerinden La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın farklı Kayserispor galibiyeti sonrası "Galatasaray abarttı" başlığını kullandı.
  • Galatasaray'a övgüler yağdı: "Abarttılar!" - Galatasaray GS haberleri

    Haberde Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo'nun performanslarından övgüyle bahsedilirken "Ev sahibi Galatasaray ilk yarıda 4-0'lık skor üstünlüğünü yakalayarak zaten maçı koparmıştı. Mutlak kahraman Mauro Icardi oldu. Arjantinli ilk yarıdan 3 gol attı. Rashica da ona tek golle destek verdi. Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo ile iki gol daha bulan İstanbul devi zorlanmadı. Bu galibiyetle Galatasaray, Süper Lig'in nihai favorisi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu." sözlerine yer verildi.
  • Galatasaray'a övgüler yağdı: "Abarttılar!" - Galatasaray GS haberleri

    CORRIERE DELLO SPORT: ZANIOLO'DAN NE GOL AMA!

    İtalya'dan Corriere dello Sport, Nicolo Zaniolo'nun attığı golden sonra annesiyle yaptığı kutlamaları öne çıkardı. 
  • Galatasaray'a övgüler yağdı: "Abarttılar!" - Galatasaray GS haberleri

    Haberde "Anne her zaman annedir. Nicolo Zaniolo'nun farklı galibiyetin geldiği maçtaki düşüncesi kuşkusuz buydu. Sahaya sonradan dahil olan eski Romalı mükemmel bir gol attı. Golün ardından Zaniolo, annesi Francesca Costa'nın oturduğu tribünlere gitti. İkili uzun süre kucaklaştı. Maçın sonunda Costa, Nef Stadyumu'nda yaşananların videosunu duygusal bir cümle eşliğinde paylaştı: Bana her zaman bu duyguyu veriyorsun. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Kalbimin fenomeni" denildi.
  • Galatasaray'a övgüler yağdı: "Abarttılar!" - Galatasaray GS haberleri

    TUTTOSPORT: GALATASARAY'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

    İtalya'dan Tuttosport, Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki farklı galibiyetini 'Gövde gösterisi' başlığıyla okuyucularına aktardı. 
  • Galatasaray'a övgüler yağdı: "Abarttılar!" - Galatasaray GS haberleri

    Haberin detayında "Galatasaray sahasında Kayserispor'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. auro Icardi ve Nicolo Zaniolo gol festivalinde yer aldı. Zaniolo oyuna sonradan girerek güzel bir gol atarken gecenin mutlak kahramanı eski Sampdoria ve Inter oyuncusu Mauro Icardi oldu. Galatasaray bir maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde." ifadelerine yer verildi.
  • Galatasaray'a övgüler yağdı: "Abarttılar!" - Galatasaray GS haberleri

    TUTTOMERCATO: ICARDI TOPU EVİNE GÖTÜRDÜ

    İtalya'dan Tuttomercatoweb, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin hat-trick yaptığı maçın topunu evine götürdüğünü yazdı. 
  • Galatasaray'a övgüler yağdı: "Abarttılar!" - Galatasaray GS haberleri

    Haberde "Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Gecenin kahramanı Icardi maçın topunu evine götürdü. Galatasaray'ın diğer goller Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Zaniolo'dan geldi." ifadeleri kullanıldı. (Sporx)

Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen
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