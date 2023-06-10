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Şampiyon Galatasaray'a transferde Youri Tielemans'tan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların transferi için bir süredir yoğun emek harcadığı Belçikalı orta saha, Aston Villa ile anlaştı. The Athletic'in haberine göre Aston Villa, Youri Tielemans'ı transfer etmek için bir anlaşma sağladı. Belçikalı yıldızın şu anda sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Leicester City ile olan sözleşmesi bu yaz sona erdikten sonra King Power Stadyumu'ndan ayrılan Tielemans, Şampiyonlar Ligi'ndeki kulüplerle görüşüyordu. Habere göre Avrupa'nın çeşitli kulüpleri arasında Belçikalı yıldızın transferi için rekabet yaşanmaktaydı.

26 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon için hazırlık yaparken Villa'nın yaz dönemindeki ilk transferi olma yolunda. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de yedinci olan Aston Villa, gelecek sezon Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.