Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar ligin geride kalan 31 maçlık bölümünde 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 84 puan topladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, ligin geride kalan 31 maçlık bölümünde 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 84 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Alanya temsilcisi ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 42 puan aldı. Turuncu-yeşilli ekip, 32. hafta öncesi 9. sırada konumlandı.
İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.