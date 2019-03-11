Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ediyor.

GALATASARAY - ANTALYASPOR

STAT: Türk Telekom

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Arda Kardeşler

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Diagne

YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Selçuk, Linnes, Donk, Ömer, Mitroglou, Semih, Yunus, Muğdat

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ANTALYASPOR: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Celustka, Doukara, Hakan, Amilton, Bahadır

YEDEKLER: Ferhat, Ozan, Osman, Zeki, Drole, Yekta, Serdar, Harun, Cissokho, Mevlüt

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

Geçtiğimiz hafta BB Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, rakibini yenerek yara sarmayı ve lider Başakşehir'i takibini sürdürmeyi istiyor. Maç eksiğiyle liderin 11 puan gerisine düşen Aslan, kazanması halinde puan farkını yeniden 8'e indirecek. Son 9 maçta sadece 1 kez kazanan Antalyaspor ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönüp kalan haftalarda tehlikeli bölgeden uzak durmanın peşinde. Akdeniz ekibi, bu periyotta sadece Sivas'ı deplasmanda yenerken 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

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Süper Lig'de 24 maçta 13 galibiyet 7 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 4 kez de mağlup oldu. 46 puanı bulunan Galatasaray, 1 maç eksiğiyle lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Antalyaspor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgiyle 32 puan topladı.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanmıştı.

46. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 27, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 85 golüne, rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA ASLAN ÜSTÜN

İki takımın İstanbul'da yaptığı 22 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 13-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da berabere kaldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 42 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 3-0 galip geldi.

Galatasaray, deplasmanda genelde başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor'a, sahasında ise 1984-1985'te 2-1, 1994-1995'te 3-0, 1995-1996 ve 2009-2010 sezonlarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 10 lig maçının 4'ünü Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

LİNNES KART SINIRINDA

Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Norveçli sağ bek, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 26. haftada deplasmanda Bursaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte, arka çapraz bağında esneme tespit edilen Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun Antalyaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.

CİMBOM 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

SAHASINDA MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Süper Lig'de iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26'sını kazanıp 5'inde berabere kaldı.

TÜRK TELEKOM STADI