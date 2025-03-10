Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 27. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başardı. Böylelikle Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada kazanan sarı kırmızılılar, puan farkını yediye çıkarmış oldu. Karşılaşmanın ardından gözler Antalyaspor ile oynanacak müsabakaya çevrildi. Galatasaray, RAMS Park'ta Antalyaspor ile 28. haftanın ilk maçı kapsamında karşılaşacak. Peki, Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 28. hafta başlangıç maçında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda namağlüp zirvede yer alan sarı kırmızılılar, Antalyaspor engelini aşarak puanını 71'e yükseltmek istiyor. Öte yandan konuk ekip zorlu deplasmanda sürprize imza atarak puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray- Antalyaspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Antalyaspor maçı 14 Mart Cuma günü 20.30'da oynanacak.
GALATASARAY- ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.