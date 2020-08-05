Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Galatasaray, Arda Turan ile anlaştı

Son dakika haberine göre Galatasaray'ın Arda Turan ile anlaşmaya vardı! Türk Telekom Stadı'nda boş sözleşmeye imza atan Arda Turan, şu sıralarda başkan Mustafa Cengiz'in evine gidiyor

Arda Turan

Arda Turan, Galatasaray'a döndü... Uzun süredir gündemde olan Arda Turan - Galatasaray görüşmesi mutlu sonla bitti. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Arda Turan, Türk Telekom Stadı'nda boş sözleşmeye imza atarak sarı-kırmızılı formaya kavuştu. 33 yaşındaki futbolcu maç başı 200 bin TL ücret alacak.

Milli futbolcunun şu sıralarda yöneticilerle birlikte başkan Mustafa Cengiz'in evine gittiği öğrenildi.

Başakşehir'le olan kiralık sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi de geçen günlerde son bulmuştu.

İspanya'da yayın yapan AS, 12 Temmuz'da Arda ile Galatasaray'ın 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığını haberleştirmişti. Haberde Arda'nın maç başına 200 bin TL, şampiyonluk durumunda ise 500 bin Euro bonus alacağı belirtilmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Altaylı: Aklı olan büyük kulüp bu ligden çekilir
FUTBOL"Aklı olan büyük kulüp ligden çekilir"
Serdar Ali Çelikler: Mesele limit değil
FUTBOL"Mesele limit değil"
Limit açıklandı, transfer başladı (Galatasaray'da son dakika transfer haberleri)
FUTBOLLimit açıklandı, transfer başladı
Kopenhag - Başakşehir (Maç öncesi son durum)
FUTBOLHaydi Başakşehir!
Hasan Ali Kaldırım'a Fenerbahçe'den teklif yok
FUTBOLMenajeri açıkladı
Seri transferi zora girdi
FUTBOLSeri zora girdi!
Kayyumun eşiğinden Avrupa kupalarına
FUTBOLKayyumun eşiğinden Avrupa kupalarına
Hasenhüttl, Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi
FUTBOLAyın menajeri Hasenhüttl
Tolga Ciğerci 'feda' dedi
FUTBOLTolga Ciğerci 'feda' dedi
Mert Çetin, Hellas Verona'ya transfer oluyor!
FUTBOLMert Çetin sağlık kontrolünden geçti!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X