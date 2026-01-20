Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Atletico Madrid'e hazır! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Atletico Madrid'e hazır!

        Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında yarın İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 14:27 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray Atletico Madrid'e hazır!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Atletico Madrid maçının taktik çalışması yapıldı.

        Gribal enfeksiyon nedeniyle dün idmana çıkmayan Uğurcan Çakır, bugün antrenmanda yer aldı.

        Sol diz dış yan bağlarında yırtık oluşan Gabriel Sara ise sağlık ekibinin kontrolünde antrenmanda kendini denedi.

        Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Wilfried Singo ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Fildişi Sahilli oyuncu, sonraki bölümde çalışmasını salonda bireysel olarak sürdürdü.

        Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay ise sakatlığı sebebiyle idmanda yer almadı.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Atletico Madrid ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Soğuğa aldırış etmedi, kar altında denizde yüzdü

        Soğuğa aldırış etmedi, kar altında denizde yüzdü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatını da destekliyoruz
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları