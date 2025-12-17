Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Galatasaray- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, yeni hafta mücadelesinde sahne alıyor. Monaco deplasmanında alınan yenilginin ardından hata payını en aza indirmek isteyen sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi Atletico Madrid karşısında kritik bir sınava çıkacak. Büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi futbolseverler maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgilerine odaklandı. İşte yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 22:22 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta İstanbul’da zirveye taşınıyor. Galatasaray, lig aşamasındaki kaderini belirleyecek maçta İspanyol devi Atletico Madrid’i RAMS Park’ta konuk etmeye hazırlanıyor. Taraftar desteğini arkasına alarak 3 puan arayacak olan Cimbom’un bu zorlu randevusu öncesi, maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Atletico Madrid maçı 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

        3

        GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray - Atletico Madrid maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

        4

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

        Galatasaray ilk 6 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor.

        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45

        28 Ocak: Manchester City - Galatasaray - 23.00

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici