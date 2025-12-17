Galatasaray- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, yeni hafta mücadelesinde sahne alıyor. Monaco deplasmanında alınan yenilginin ardından hata payını en aza indirmek isteyen sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi Atletico Madrid karşısında kritik bir sınava çıkacak. Büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi futbolseverler maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgilerine odaklandı. İşte yayın bilgisi...
Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta İstanbul’da zirveye taşınıyor. Galatasaray, lig aşamasındaki kaderini belirleyecek maçta İspanyol devi Atletico Madrid’i RAMS Park’ta konuk etmeye hazırlanıyor. Taraftar desteğini arkasına alarak 3 puan arayacak olan Cimbom’un bu zorlu randevusu öncesi, maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Atletico Madrid maçı 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.
GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Atletico Madrid maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.