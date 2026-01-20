Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Galatasaray-Atletico Madrid maçı tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Son olarak Monaco'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi. Peki, "Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 7. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ın yanı sıra Kazımcan Karataş Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek. Peki, "Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Atletico Madrid maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Atletico Madrid maçı tarihi...
GALATASARAY- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray- Atletico Madrid maçı 21 Ocak Çarşamba günü 20.45'te oynanacak.
GALATASARAY- ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'DA EKSİKLİKLER
Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, yarınki maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.
Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45
28 Ocak: Manchester City - Galatasaray - 23.00