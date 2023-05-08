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Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Fenerbahçe'nin Giresun'da 1-1 berabere kalması sonrasında daha da önem kazanan bu mücadelede sarı-kırmızılılar 3 puana uzanarak puan farkını 5'e yükseltmek istiyor. Oynadığı son iki maçta 5 puan bırakarak yarışta yara alan Cimbom'da Okan Buruk ilk 11'de değişikliğe gitmeyi planlıyor

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HABERTURK.COM / AA
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı. Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor. 

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    SON İKİ MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    SAHASINDA 14 MAÇTIR YENİLMİYOR

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA 

    Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, bu akşam kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    ORTA SAHADA SÜRPRİZ!

    Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir maçında ideal 11'ini bozarak değişikliğe gitmeyi planlıyor. Başarılı çalıştırıcının Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında rakibinin oynadığı oyun tarzı sonrasında orta saha kurgusunu Berkan - Torreira - Oliveira'dan kurmayı düşündüğü öğrenildi. 
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    MUSLERA
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    BOEY
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    NELSSON
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    ABDÜLKERİM
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    DUBOIS (KAZIMCAN)
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    LUCAS TORREIRA
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    BERKAN KUTLU
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    SERGIO OLIVEIRA
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    RASHICA
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    KEREM
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz 11!

    ICARDI

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