Galatasaray Başkan Yardımcısı Cibara: Amatör şubeler için 1,8 milyar lira bütçe ayırdık

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, yeni sezonda futbol dışındaki branşlar için yaklaşık 1,8 milyar lira bütçe belirlediklerini söyledi.

Cibara, sarı-kırmızılı kulübün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği şenlikte AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirilen 23 Nisan kutlamasına değinen Cibara, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına hediye ettiği bu günde burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm camia burada. Buradaki son veda partimiz değil. Bu, bugün için özel yapılmış bir parti. Daha burada sürprizlerimiz olacak." dedi.

Mehmet Cibara, voleybol şubesinin gösterdiği performansın uzun vadeli planlamayla yükseldiğini aktararak, "Üç sene evvel yapılmış dört senelik bir süreci kapsayan bir plan. Yavaş yavaş her sene daha bir üst dereceyi hedefleyerek, tırmanarak devam ediyoruz. Önümüzdeki sene de inşallah şampiyonluğa oynayacağız." diye konuştu.