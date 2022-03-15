Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelirken kazanan Galatasaray oldu. Beşiktaş cephesi son dakikalarda penaltı beklerken beIN Trio'da hakem kararları yorumlandı

  • 01
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    1. DAKİKA 

    Ghezzal'ın Kerem'e müdahalesi var mı, taç kararı doğru mu?

    Lale Orta: Taç en son verilecek karardı. Sarı kart gösterilmeliydi.

    Deniz Çoban: Sarı kart olmalıydı. Taç yanlış.

    Bülent Yıldırım: Yanlış karar. Sarı kart olmalı.
  • 02
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    2. DAKİKA 

    Atiba'nın Berkan'a müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Beden dili faulü görmediğine yönelikti. Bilerek avantajı oynatsaydı sarı kart vermese de olurdu. Normali sarı kart bunun.

    Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.

    Bülent Yıldırım: Çok net sarı kart.
  • 03
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    8. DAKİKA

    Can'ın topa elle müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Göğsüne geliyor.
  • 04
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    8. DAKİKA

    Rosier'in Van Aanholt'a müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Net sarı kart.

    Deniz Çoban: Net sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Net sarı kart.
  • 05
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    12. DAKİKA

    Kenan'ın Omar'a faulünde sarı kart gerekir mi?

    Lale Orta: Net sarı kart.

    Deniz Çoban: Net sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Net sarı kart.
  • 06
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    24. DAKİKA

    Rosier'in Kerem'e faulünde kart gerekir mi?

    Lale Orta: Sarı kart gerekir.

    Deniz Çoban: Sarı kart gerekir.

    Bülent Yıldırım: Ufak bir temas var. Tabanla vurmuyor ama temas var. Çok net sarı kart.

     
  • 07
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    31. DAKİKA

    Atiba'nın Mustafa'ya faulünde sarı kart kararı doğru mu?

    Lale Orta: Sarı kart doğru karar.

    Deniz Çoban: Çok net sarı kart. Doğru karar.

    Bülent Yıldırım: Çok net sarı kart. Doğru karar.
  • 08
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    32. DAKİKA

    Kerem'in ikinci golü öncesinde faul var mı? Devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Beşiktaşlı oyuncu teması alır almaz kendini bırakıyor. Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Yoruma muhtaç bir pozisyon. Hakem kolay çalamaz. Yardımcının 2 metre önünde. Bir şey varsa yardımcıdan bekler. Sağ ayağıyla üst baldıra bir hamle var ama düşürmek için yeterli değil. Hakemin devam ettirmesi doğru karar.

    Bülent Yıldırım: Burada hiçbir faul yok. Devam kararı doğru.
  • 09
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    44. DAKİKA

    Batshuayi'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Batshuayi kendini kolay bırakıyor. Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Batshuayi kendini bırakıyor. Penaltı verilse çok kolay olurdu.

    Bülent Yıldırım: Küçük bir şarj var. Yoruma açık, kabul. Penaltı verse kimse bir şey der mi, demez. Arkadan geldi, dikkatsiz geldi der. Hakemin kararına saygı duyuyorum.

     
  • 10
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    45. DAKİKA

    Atiba'nın elle oynaması ikinci sarı kartı gerektirir mi?

    Lale Orta: İkinci sarı kart gerekmez.

    Deniz Çoban: Asla ikinci sarı kart olmaz.

    Bülent Yıldırım: Zamanlama hatasından kaynaklı. Kart yok.
  • 11
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    47. DAKİKA

    Teixeira'nın Cicaldau'ya müdahalesinde kart gerekir mi?

    Lale Orta: Burada hakemin kararının doğru olduğunu düşünüyorum.

    Deniz Çoban: Sadece bir faul. Kart olmaz.

    Bülent Yıldırım: Omuz yoklaması var. Kart gerekmez.

     
  • 12
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    48. DAKİKA

    Cicaldau'nun Can'a faulünde kart gerekir mi?

    Lale Orta: Sarı kart doğru.

    Deniz Çoban: Sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.

     
  • 13
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    54. DAKİKA

    Berkan'ın Ghezzal ile mücadelesinde faul kararı doğru mu? Devamında Kerem'in net pozisyon fırsatı var.

    Lale Orta: Faul kararı yanlış.

    Deniz Çoban: Oyun devam etmeliydi.

    Bülent Yıldırım: Diz darbesi var.
  • 14
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    60. DAKİKA

    Van Aanholt'un Batshuayi'ye müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
  • 15
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    64. DAKİKA

    Josef'in Cicaldau'ya faulünde sarı kart kararı doğru mu?

    Lale Orta: Çeneye temas var bence. Sınırda bir pozisyon. Sarı kart yeterli.

    Deniz Çoban: Sarı kart doğru. Göğse doğru müdahale. Yüzüne gelse kırmızı kart.

    Bülent Yıldırım: Rakibinin yüzünü yokluyor. Sarı kart kararı doğru.

     
  • 16
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    67. DAKİKA

    Batshuayi'nin elle müdahalesi var mı, devam kararı doğru?

    Lale Orta: Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Elle müdahale var ama devam kararı doğru. Oyuncunun vurduğu top kendi eline geliyor. Penaltı gerekmez.

    Bülent Yıldırım: Asla penaltı değil. Hiçbir oyuncu kendi kafa vuruşuyla eline nişanlamaz.

     
  • 17
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    68. DAKİKA

    Mustafa Muhammed'in yavaş çıktığı için gösterilen sarı kart doğru mu?

    Lale Orta: Sarı kart uygulamayı tercih etmiş.

    Deniz Çoban: İşini sağlama aldı. Oyundan çıkıyor, atılmaz diyerek sarı kart gösterdi bence.

    Bülent Yıldırım: Hakem en yakın noktadan sahadan çık talimatı verebilir. Hakem tavsiyesine uymuyorsa sarı kart kararı doğru.
  • 18
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    80. DAKİKA

    Rıdvan'ın penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
  • 19
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    86. DAKİKA

    Ömer Bayram'ın Ghezzal'a faulünde sarı kart kararı doğru mu?

    Lale Orta: Net sarı kart.

    Deniz Çoban: Net sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Net doğru karar. Ömer'i kurtaran tek şey Ghezzal'ın kendini çekmesi. Sabit ayağa böyle dalsa kırmızı olurdu.
  • 20
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    87. DAKİKA

    Van Aanholt'un kaleciyle tartışması var, kart gerekir mi?

    Lale Orta: Net sarı kart.

    Deniz Çoban: Yüzde yüz gerekir. Bunu gören bir hakem sarı kart göstermeli. İzahı yok. Normalde bu dakikada kavga bile çıkabilir.

    Bülent Yıldırım: Van Aanholt oynatmamak istiyor. Oyunun başlatmasını geciktiriyor. Net sarı kart.
  • 21
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    90+2. DAKİKA

    Gomis - Necip mücadelesinde Necip'in elle oynaması var mı?

    Lale Orta: Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Sektikten sonra küçük bir temas var. Oyuncunun kolu doğal. Penaltı şüphesi yok. Devam kararı doğru.

     
  • 22
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    90+4. DAKİKA

    Larin'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Net bir penaltı verilmesi gerekirdi.

    Deniz Çoban: Nelsson anlık tutup bırakıyor. Beşiktaşlı oyuncunun hareketini kısıtlamıyor. Dengesini kaybettiği için düşüyor. Penaltı verilmemesi daha doğru.

    Bülent Yıldırım: İki hamle var. Topla oynamak isteyen kim? Larin. Önce Nelsson yoklama yapıyor. Yine de Larin topu kontrol ediyor. Sonra bir de arkadan formayı çekiyor. Zamanlaması kısa olsa da düzeltip vurma hamlesini engelliyor. Topa doğru ivmeyi engelleyen bir hamle. Bu fair mi? Hayır. Adil mücadele var mı? Hayır. Bu pozisyon çok net penaltı.

     
  • 23
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    90+4. DAKİKA

    Larin'in penaltı beklediği pozisyonda VAR müdahale edebilir mi?

    Lale Orta: VAR bu pozisyonda karışamaz. Mevcut protokol çerçevesinde müdahale edemez.

    Deniz Çoban: VAR ile bu pozisyonun bir alakası yok. Çekme daha kuvvetli olsa belki VAR çağırabilirdi.

    Bülent Yıldırım: Burada penaltıyı hakem verebilir. VAR müdahale edemez.

     
  • 24
    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem kararları masaya yatırıldı

    90+7. DAKİKA

    Ersin'in Gomis'e müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

    Lale Orta: Normal akışta seyredince faulü daha doğru bulurdum. Bariz gol şansı diyen olacaktır. Çünkü kalesinde değil kaleci. En azından bir sarı kart ve faul verilmeliydi. Çok kritik ve çok zor bir pozisyon. Hakem en iyisi görmeyeyim dedi.

    Deniz Çoban: Faul verilse daha doğru karar olurdu. Ersin bir ayağıyla Gomis'i düşürürken şans eseri diğer ayağı topa değiyor. Faul olsa Ersin ikinci sarı karttan atılabilirdi.

    Bülent Yıldırım: Faul bile verilse bariz gol şansı yok. İkili mücadeleden sonra top taca gidiyor. Kaleye mesafe çok. Doğrudan kırmızı kart olmaz. Ersin kontrolsüz davranıyor. Kayarak bir hamle yapıyor. Ersin'i kurtaran tek şey topa dokunmuş olması. Ersin'in sağ ayağı, Gomis'in sağ ayağına temas ediyor. Ancak, birkaç salise önce. Topa da dokundu. Bu pozisyon için dünyadaki hiçbir hakemi yargılamam. Devam kararına saygı duyuyorum. Öyle ya da böyle Ersin topa temas etmiş. Bu zamanlamayı insan gözü bile sahada göremez. 1-2 saliselik bir an.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.