90+7. DAKİKA

Ersin'in Gomis'e müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?

Lale Orta: Normal akışta seyredince faulü daha doğru bulurdum. Bariz gol şansı diyen olacaktır. Çünkü kalesinde değil kaleci. En azından bir sarı kart ve faul verilmeliydi. Çok kritik ve çok zor bir pozisyon. Hakem en iyisi görmeyeyim dedi.

Deniz Çoban: Faul verilse daha doğru karar olurdu. Ersin bir ayağıyla Gomis'i düşürürken şans eseri diğer ayağı topa değiyor. Faul olsa Ersin ikinci sarı karttan atılabilirdi.

Bülent Yıldırım: Faul bile verilse bariz gol şansı yok. İkili mücadeleden sonra top taca gidiyor. Kaleye mesafe çok. Doğrudan kırmızı kart olmaz. Ersin kontrolsüz davranıyor. Kayarak bir hamle yapıyor. Ersin'i kurtaran tek şey topa dokunmuş olması. Ersin'in sağ ayağı, Gomis'in sağ ayağına temas ediyor. Ancak, birkaç salise önce. Topa da dokundu. Bu pozisyon için dünyadaki hiçbir hakemi yargılamam. Devam kararına saygı duyuyorum. Öyle ya da böyle Ersin topa temas etmiş. Bu zamanlamayı insan gözü bile sahada göremez. 1-2 saliselik bir an.