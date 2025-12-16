Galatasaray, Boşnak ekibine konuk oluyor
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu altıncı ve son maçında yarın Bosna Hersek'in Igokea m:tel takımına konuk olacak.
SD Laktasi'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Galatasaray MCT Technic, grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 yenilgi aldı.
Son basamaktaki Bosna Hersek ekibi ise 4 müsabakadan yenilgiyle ayrılırken 1 maçı kazandı.